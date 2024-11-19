Стало известно о бизнесе взорвавшего в Севастополе капитана Черноморского флота мужчины

У взорвавшего в Севастополе капитана Транковского было ИП по продаже парфюмерии

У взорвавшего в Севастополе автомобиль капитана 1-го ранга, начальника штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы Черноморского флота Валерия Транковского 47-летнего жителя Ялты Виталия Кульчицкого был свой бизнес по торговле чистящими средствами и парфюмерией. Об этом сообщает RT в своем Telegram-канале.

По информации издания, четыре года назад преступник оформил ИП. Он продавал в социальных сетях мыло ручной работы. Кроме того, предположительно, ранее он работал в охране и у него есть 16-летний сын.

Ранее сообщалось, что мужчина действовал по заданию Службы безопасности Украины. Он изготовил самодельное взрывное устройство, установил его на автомобиль военнослужащего и позже дистанционно привел в действие. На допросе он дал признательные показания.