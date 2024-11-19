Стало известно о новой атаке на российский регион

Минобороны отчиталось о трех сбитых над Белгородской областью беспилотниках

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли новую попытку атаки на Белгородскую область. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

По данным министерства, российские войска с 16:00 до 17:30 по московскому времени пресекали попытки ударов беспилотников самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее в Минобороны России заявили, что в ночь на 19 ноября военные уничтожили 12 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над двумя регионами. Как рассказали в ведомстве, 11 дронов сбили в Ростовской области и еще 1 — в Белгородской.