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18:29, 19 ноября 2024Россия

Стало известно о новой атаке на российский регион

Минобороны отчиталось о трех сбитых над Белгородской областью беспилотниках
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли новую попытку атаки на Белгородскую область. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

По данным министерства, российские войска с 16:00 до 17:30 по московскому времени пресекали попытки ударов беспилотников самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее в Минобороны России заявили, что в ночь на 19 ноября военные уничтожили 12 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над двумя регионами. Как рассказали в ведомстве, 11 дронов сбили в Ростовской области и еще 1 — в Белгородской.

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