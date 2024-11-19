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10:19, 19 ноября 2024Бывший СССР

Стало известно о продвижении российских военных в ДНР

«РВ»: ВС России продвинулись в районе Часова Яра и на торецком направлении
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись на нескольких направлениях в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Так, российские военные добились успехов севернее Калиновки в районе Часова Яра. Продвижение армии России также зафиксировано на торецком направлении.

«Северо-западнее Ясной Поляны (на южнодонецком направлении — прим. «Ленты.ру») российские войска продвинулись вдоль ряда лесополос в направлении балки Капитан на глубину до 1,4 километров», — говорится в публикации.

Ранее успехи российских войск в наступлении признал украинский аналитический проект DeepState. Ресурс сообщил о продвижении ВС России в районе Торецка, Курахово и Часова Яра.

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