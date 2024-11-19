Стало известно об отмене концерта Дианы Арбениной в российском городе

Концерт певицы Дианы Арбениной в Омске отменили «по техническим причинам»

Концерт лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной в Омске отменен. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Подъем».

Сообщается, что выступление артистки должно было состояться 23 ноября на «G-Drive Арене», но зрителям, успевшим купить билеты, пришло оповещение о том, что мероприятие отменяется «по техническим причинам». По информации издания, «Совет атаманов казачьего народа» поблагодарил за отмену концерта власти региона, однако в правительстве заявили, что решение было принято организаторами.

Эту же информацию изданию подтвердили представители площадки.

«У нас в продаже билетов на Диану Арбенину не было. Организатор никакой информации не предоставлял. "G-Drive Арена" предоставляет только свою площадку для проведения мероприятия. Остальные вопросы — к организатору», — сообщили журналистам.

За два месяца до концерта организация «Совет атаманов казачьего народа» обратилась к губернатору Омской области с требованием отменить выступление из-за политических высказываний Арбениной в 2014 году. Походный атаман Владислав Буланкин заявил, что ответа не приходило, но казаки надеются, что отмена связана с их обращением.

«Местные СМИ пишут, что по нашему обращению, но мы официального ответа так и не получили. Не можем подтвердить или опровергнуть. Но мы думаем, что правительство нас услышало», — заявил он.

В пресс-службе министерства культуры Омской области «Подъему» заявили, что не причастны к отмене концерта.

Ранее стало известно, что сразу несколько концертов Дениса Мацуева отменили.