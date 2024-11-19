Супруга осужденного в США россиянина получила полтора года тюрьмы

WP: супруга осужденного в США россиянина Лихтенштейна получила 18 месяцев тюрьмы

Супруга осужденного в США россиянина Ильи Лихтенштейна Хизер Морган получила полтора года тюрьмы за содействие мужу. Об этом сообщает газета Washington Post (WP).

«Морган, работавшая под псевдонимом Razzlekhan, была приговорена в понедельник федеральным судом к 18 месяцам тюремного заключения за помощь своему мужу в отмывании 120 тысяч биткоинов, которые, по его признанию, он украл с международной биржи Bitfinex в 2016 году», — заявило издание.

Лихтенштейн и Морган были арестованы в феврале 2022 года, у них конфисковали у них около 95 тысяч биткоинов, которые на момент ареста оценивались примерно в 3,6 миллиарда долларов.

Ранее в США к 12,5 года тюремного заключения за отмывание денег приговорили гражданина России и Швеции Романа Стерлингова. Согласно судебным документам, он был причастен к управлению онлайн-сервисом Bitcoin Fog, который известен как сервис по отмыванию денег для преступников, пытающихся скрыть незаконные доходы от правоохранительных органов.