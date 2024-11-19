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14:56, 19 ноября 2024Из жизни

Таинственные любовные письма времен Второй мировой войны нашли в магазине

В США любовные письма времен Второй мировой войны нашли среди пожертвований
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Anne Nygård / Unsplash

В штате Миссури, США, в благотворительном магазине нашли коробку старых писем романтического содержания. Об этом сообщает WGEM.

Зимой 2023 года менеджер магазина Армии спасения Тина Эйферт разбирала пожертвования от посетителей, как вдруг наткнулась на таинственную коллекцию писем. В них некий солдат Честер Макмин общался со своей женой Альмой Бернис Модглин. Пара вела любовную переписку, пока Макмин находился на Филиппинах во время Второй мировой войны.

В письмах Могдлин рассказывала, что ищет идеальную швейную машинку. Макмин же делился с ней деталями своего военного быта, описывал пайки и даже обсуждал с возлюбленной кончину американского президента Франклина Рузвельта.

Первое письмо, найденное в загадочной коробке, датировано 11 сентября 1944 года, последнее — 27 ноября 1945 года. В переписке пара также мечтала об открытии своего бизнеса. Примечательно, что в итоге Могдлин и Макмину удалось воссоединиться и открыть свое дело в штате Иллинойс. У них родилось трое детей.

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Менеджер магазина решила найти потомков пары и попросила помочь ей с этим журналистку Меган Дункан. Она не смогла понять, кто передал магазину эти письма, зато спустя год нашла одного из сыновей Макмина и Могдлин. Журналистка написала ему письмо.

Ранее сообщалось, что маленький мальчик нашел в озере Сент-Клэр, Канада, бутылку с 26-летним посланием внутри. Его автор рассказала, что написала это письмо, будучи школьницей. В нем девочка кратко пересказала сюжет детской книги «Греби к морю» и пересказала факты, которые не так давно узнала на уроках.

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