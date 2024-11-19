Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:03, 19 ноября 2024Бывший СССР

Украинский военный пригрозил Зеленскому из-за дальнобойных ракет

Боец ВСУ Мухин: ответ РФ на удары ATACMS будет направлен по зонам дислокации ВСУ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Виталий Мухин, взятый в плен в Курской области, обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому из-за разрешения США бить по территории России дальнобойными ракетами. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

«Ты не представляешь, какой ответ последует после применения дальнобойных ракет по территории России», — сказал Мухин.

По его словам, массированный ответ России на такие действия уничтожит скопления военной техники и живой силы по всей территории страны, «за исключением элитных курортов».

Ранее Минобороны РФ подтвердило первый удар с использованием ATACMS по Брянской области. В Совфеде заявили, что Москва готовит соответствующий угрозам ответ и «мало не покажется никому». Киев официально получил разрешение Вашингтона на удары американскими дальнобойными ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по территории России 19 ноября.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы будем использовать все». Зеленский рассказал об ударе западными ракетами по России и раскрыл возможности Украины

      Пожарные ликвидировали возгорание на атакованном БПЛА предприятии в Воронежской области

      ПВО сбила еще пять беспилотников в Брянской области

      Кадыров передал 20 грузопассажирских автомобилей УАЗ для нужд СВО

      НХЛ рассказала о подготовке к празднованию по случаю обновления Овечкиным рекорда Гретцки

      Российский нефтеперерабатывающий завод остановил работу

      На Западе предрекли победу России в конфликте с Украиной

      На Украине предложили упразднить пост президента страны

      Набиуллина рассказала об исторической ситуации в российской экономике

      В российском городе улицу затопило фекалиями

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше