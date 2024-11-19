Боец ВСУ Мухин: ответ РФ на удары ATACMS будет направлен по зонам дислокации ВСУ

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Виталий Мухин, взятый в плен в Курской области, обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому из-за разрешения США бить по территории России дальнобойными ракетами. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

«Ты не представляешь, какой ответ последует после применения дальнобойных ракет по территории России», — сказал Мухин.

По его словам, массированный ответ России на такие действия уничтожит скопления военной техники и живой силы по всей территории страны, «за исключением элитных курортов».

Ранее Минобороны РФ подтвердило первый удар с использованием ATACMS по Брянской области. В Совфеде заявили, что Москва готовит соответствующий угрозам ответ и «мало не покажется никому». Киев официально получил разрешение Вашингтона на удары американскими дальнобойными ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по территории России 19 ноября.