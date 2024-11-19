В Абхазии рассказали о сроках проведения новых президентских выборов

Депутат Маршания: вопрос о выборах президента Абхазии рассмотрят на неделе

Вопрос проведения президентских выборов в Абхазии и их сроков будет рассмотрен на следующей неделе. Об этом заявил парламентарий республики Дмитрий Маршания, передает ТАСС.

«Это мы будем на следующей неделе уже обсуждать», — рассказал депутат. По его словам, у правительства короткий временной срок для принятия этого решения.

Ранее стало известно, что парламент Абхазии принял отставку действующего президента Аслана Бжании. Отмечается, что решение об отставке поддержали 28 депутатов парламента страны.

Люди в Абхазии вышли на площадь перед администрацией президента после новости о его отставке. Протестующие встретили известие об отставке Бжании овациями и стрельбой в воздух.