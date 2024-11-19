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21:30, 19 ноября 2024Интернет и СМИ

В Европе заявили об атаке США на Россию

Политолог Диcен: использование ракет ATACMS Киевом является атакой США на Россию
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

То, что Киев использовал американские дальнобойные ракеты ATACMS, является атакой США на Россию. Такое заявление сделал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии, политолог Гленн Дисен в блоге на Substack.

«Это американские ракеты дальнего радиуса действия, их применение полностью зависит от американской разведки и целеуказания, управлять этим оружием будут американские солдаты, а наводить его будут американские спутники», — подчеркнул политолог. По его словам, таким образом Соединенные Штаты позволили себе атаковать крупнейшую ядерную державу мира — РФ.

Дисен обратил внимание, что российское правительство направило предупреждение странам Запада о том, что вслед за применением украинской стороной американских ракет будет ответ РФ.

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