В Европе заявили об атаке США на Россию

Политолог Диcен: использование ракет ATACMS Киевом является атакой США на Россию

То, что Киев использовал американские дальнобойные ракеты ATACMS, является атакой США на Россию. Такое заявление сделал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии, политолог Гленн Дисен в блоге на Substack.

«Это американские ракеты дальнего радиуса действия, их применение полностью зависит от американской разведки и целеуказания, управлять этим оружием будут американские солдаты, а наводить его будут американские спутники», — подчеркнул политолог. По его словам, таким образом Соединенные Штаты позволили себе атаковать крупнейшую ядерную державу мира — РФ.

Дисен обратил внимание, что российское правительство направило предупреждение странам Запада о том, что вслед за применением украинской стороной американских ракет будет ответ РФ.