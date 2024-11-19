Профессор Малинен: бывших клоунов не бывает, что подтверждает Зеленский

Отказ президента Украины Владимира Зеленского от мирных переговоров с Россией свидетельствует о том факте, что «бывших клоунов не бывает». Об этом написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в своем аккаунте в социальной сети X.

«Бывших клоунов не бывает», — подписал исследователь новость об интервью Зеленского, где тот сказал о невозможности стран Запада принудить Украину к началу мирных переговоров с Россией.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что армия России одерживает победу на Украине и интенсивно ведет боевые действия, в то время как Киев находится на грани краха. При этом дипломат подчеркнул, что победа избранного президента США Дональда Трампа лишь ускоряет возможность мирного урегулирования конфликта. По его словам, либеральным элитам стран Запада стоит осознать провал собственной стратегии.