Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:49, 19 ноября 2024Россия

В Госдуме пообещали одно изменение в СВО после разрешения Киеву на удары вглубь России

Картаполов: на СВО будут интенсивнее выполнять задачи после разрешения Киеву
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

На специальной военной операции (СВО) будут интенсивнее выполнять задачи после разрешения Киеву на удары вглубь России. Такое изменение пообещал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, его комментарий приводит Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

В то же время парламентарий подчеркнул, что один такой шаг никак не изменит логику боевых действий на Украине.

«Наши войска продолжат выполнение задач в строгом соответствии с теми целями, которые определил наш верховный главнокомандующий. Мало того, сейчас мы будем это делать еще интенсивнее и эффективнее, потому что мы не можем допустить удары подобными средствами по нашим объектам», — отметил Картаполов.

По мнению депутата, украинская сторона способна применять оружие с Запада только атакуя мирные города.

До этого Картаполов уверял, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) эффективно могут отработать по всем типам боеприпасов.

17 ноября президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по территории России. Как рассказали источники NYT, решение было принято на фоне того, что Москва якобы задействовала в боевых действиях войска из Северной Кореи.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин утвердил обновленную ядерную доктрину. В каком случае Россия может применить оружие массового поражения?

      На Украине заявили о первом ударе ATACMS вглубь территории России

      В Кремле заявили об открытости к инициативам по решению конфликта на Украине

      Российские войска заняли населенный пункт в зоне СВО

      Аферисты под видом Росфинмониторинга украли у российского кроссвордиста 500 тысяч рублей

      В США запретят продажи некоторых Android-смартфонов

      Основатель «Красного & Белого» описал судьбу бизнеса словами Александра Македонского

      Россиянина осудили за расправу над женщиной из-за лая ее собаки

      Диверсанта посадили в тюрьму за серию поджогов на железной дороге в российском регионе

      Траты россиян на новые автомобили побили рекорд

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше