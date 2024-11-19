В Госдуме пообещали одно изменение в СВО после разрешения Киеву на удары вглубь России

Картаполов: на СВО будут интенсивнее выполнять задачи после разрешения Киеву

На специальной военной операции (СВО) будут интенсивнее выполнять задачи после разрешения Киеву на удары вглубь России. Такое изменение пообещал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, его комментарий приводит Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

В то же время парламентарий подчеркнул, что один такой шаг никак не изменит логику боевых действий на Украине.

«Наши войска продолжат выполнение задач в строгом соответствии с теми целями, которые определил наш верховный главнокомандующий. Мало того, сейчас мы будем это делать еще интенсивнее и эффективнее, потому что мы не можем допустить удары подобными средствами по нашим объектам», — отметил Картаполов.

По мнению депутата, украинская сторона способна применять оружие с Запада только атакуя мирные города.

До этого Картаполов уверял, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) эффективно могут отработать по всем типам боеприпасов.

17 ноября президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по территории России. Как рассказали источники NYT, решение было принято на фоне того, что Москва якобы задействовала в боевых действиях войска из Северной Кореи.