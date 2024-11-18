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11:02, 18 ноября 2024Россия

В Госдуме высказались о разрешении Киеву на удары вглубь России

Картаполов заявил, что разрешение Киеву на удары вглубь РФ не повлияет на СВО
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Разрешение Киеву на удары вглубь России западным оружием не повлияет на ход специальной военной операции (СВО). В этом уверен глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, его высказывание приводит РИА Новости.

Он отметил, что Россия продолжит выполнять поставленные задачи.

«Это никак не изменит, вот вообще никак, как мы продолжали выполнять задачи, так и будем их продолжать выполнять. Этот фактор мы, конечно, будем учитывать», — сказал Картаполов.

По мнению парламентария, российские средства противовоздушной обороны эффективно могут отработать по всем типам боеприпасов.

До этого член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин рассказал «Ленте.ру», что ответ на разрешенные США, Францией и Великобританией удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь России будет адекватным.

17 ноября президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Как рассказали источники NYT, решение было принято на фоне того, что Москва якобы задействовала в боевых действиях войска из Северной Кореи.

ЖЗЛ
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