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10:05, 18 ноября 2024Мир

В Госдуме заявили об ответе на разрешенные Западом удары ВСУ вглубь России

Заварзин: ответ на разрешенные Западом удары ВСУ вглубь РФ будет адекватным
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Ответ на разрешенные США, Францией и Великобританией удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь России будет адекватным, заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. О возможных действиях Москвы депутат рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Четко сказал президент, сами они не могут это сделать, это, естественно, по наводке натовских военных будет. Ответ будет адекватный. Я считаю, что он должен быть жесткий. Кто участвует в этом деле, по этим базам надо и ударить», — высказался Заварзин.

Мы сейчас оцениваем обстановку. Решение будет принято адекватно. Мы так не оставим

Виктор Заварзинчлен комитета Госдумы по обороне

17 ноября президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Как рассказали источники NYT, решение было принято на фоне того, что Москва якобы задействовала в боевых действиях войска из Северной Кореи.

Франция и Британия вслед за США также разрешили Киеву нанести удары вглубь России ракетами SCALP и Storm Shadow.

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