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11:08, 19 ноября 2024Россия

В Госдуме захотели ужесточать мигрантам наказание за правонарушение при одном условии

В ГД призвали считать отягчающим обстоятельством нелегальное пребывание в России
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Госдуме (ГД) захотели ужесточать мигрантам наказание за правонарушения при условии их нелегального пребывания в Российской Федерации (РФ). Об этом пишет ТАСС.

Текст законопроекта, уже направленного для отзыва в правительство, оказался в распоряжении агентства. Его авторы предлагают дополнить статью 4.3 Кодекса об административных правонарушениях пунктом, согласно которому незаконное нахождение на территории России будет считаться отягчающим обстоятельством.

Депутаты считают, что нелегальное пребывание в стране говорит о «заведомо недобросовестном и противоправном поведении».

Ранее Госдума предложила правительству комплекс из 10 мер в миграционной сфере. Авторами документа стали комитет по контролю и вице-спикер Ирина Яровая. Парламентарии призвали проработать вопрос о закреплении уровней знания русского языка в зависимости от работы, которую выполняет приезжий. Кроме того, предложено ввести устную часть экзамена для мигрантов, которые получают патент в сферах, где необходим русский язык.

ЖЗЛ
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