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19:40, 18 ноября 2024Россия

Госдума предложила правительству комплекс «незамедлительных» мер по мигрантам. За что выступают депутаты?

Госдума РФ предложила правительству 10 незамедлительных мер по мигрантам
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Госдума предложила правительству России комплекс из 10 мер в миграционной сфере. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Авторами документа стали комитет по контролю и вице-спикер Ирина Яровая. Так, в проекте постановления сказано, что правительству следует «незамедлительно» проработать вопрос о закреплении уровней знания русского языка в зависимости от выполняемой мигрантом работы.

Также депутаты предложили ввести устную часть экзамена для мигрантов, которые получают патент для работы в тех сферах, где нужно знание русского языка. При этом, отметили авторы документа, следует расширить видеозапись устной части экзамена, а также включить в нее ответы мигрантов на вопросы о целях приезда в Россию.

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Еще одним обязательным пунктом стало определение закрытого перечня госучреждений и недопущение коммерческих фирм-посредников к приему экзамена. Все затраты на проведение экзамена необходимо включить в его стоимость.

Для внесения сведений о получаемых мигрантами сертификатах в общий реестр сведений об образовательных документах следует установить трехдневный срок, а также обеспечить оперативный обмен между ведомствами о выданных сертификатах. Обновлять экзаменационные критерии необходимо поручить Рособрнадзору.

Комитет по контролю предложил рассмотреть проект постановления на заседании Госдумы 20 ноября.

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Ранее Володин запустил в Telegram опрос о тестировании детей мигрантов

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин запустил опрос среди подписчиков своего Telegram-канала. Он поинтересовался, нужно ли детей мигрантов перед поступлением в российскую школу предварительно тестировать.

Готовим к внесению законопроект, который ограничит прием в школы детей мигрантов, которые не знают русского языка

Вячеслав Володинпредседатель Госдумы

На данный момент в опросе проголосовало более 500 тысяч человек, большинство из них — 96 процентов — поддержали идею Госдумы.

Педагоги раскритиковали идею не принимать в школы детей мигрантов, не говорящих по-русски

Директор санкт-петербургского Президентского физико-математического лицея №239, заслуженный учитель России Максим Пратусевич убежден, что организовать адекватное тестирование в данном случае вряд ли возможно. По его словам, устраивая вступительные испытания при приеме в первый класс, можно «открыть ящик Пандоры».

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«Надо учесть, что среди тех, кто плохо знает русский язык, довольно много людей с гражданством России», — заявил Пратусевич. По его мнению, необходимо разработать механизм для адаптации детей мигрантов, в том числе помочь им подтянуть уровень языка и обучить всем нормам и правилам в школе.

Также идею прокомментировала заслуженный учитель России, доцент департамента образовательных программ Высшей школы экономики Евгения Абелюк. По ее словам, инициатива депутатов негуманна.

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