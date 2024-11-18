Госдума предложила правительству комплекс «незамедлительных» мер по мигрантам. За что выступают депутаты?

Госдума РФ предложила правительству 10 незамедлительных мер по мигрантам

Госдума предложила правительству России комплекс из 10 мер в миграционной сфере. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Авторами документа стали комитет по контролю и вице-спикер Ирина Яровая. Так, в проекте постановления сказано, что правительству следует «незамедлительно» проработать вопрос о закреплении уровней знания русского языка в зависимости от выполняемой мигрантом работы.

Также депутаты предложили ввести устную часть экзамена для мигрантов, которые получают патент для работы в тех сферах, где нужно знание русского языка. При этом, отметили авторы документа, следует расширить видеозапись устной части экзамена, а также включить в нее ответы мигрантов на вопросы о целях приезда в Россию.

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Еще одним обязательным пунктом стало определение закрытого перечня госучреждений и недопущение коммерческих фирм-посредников к приему экзамена. Все затраты на проведение экзамена необходимо включить в его стоимость.

Для внесения сведений о получаемых мигрантами сертификатах в общий реестр сведений об образовательных документах следует установить трехдневный срок, а также обеспечить оперативный обмен между ведомствами о выданных сертификатах. Обновлять экзаменационные критерии необходимо поручить Рособрнадзору.

Комитет по контролю предложил рассмотреть проект постановления на заседании Госдумы 20 ноября.

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Ранее Володин запустил в Telegram опрос о тестировании детей мигрантов

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин запустил опрос среди подписчиков своего Telegram-канала. Он поинтересовался, нужно ли детей мигрантов перед поступлением в российскую школу предварительно тестировать.

Готовим к внесению законопроект, который ограничит прием в школы детей мигрантов, которые не знают русского языка Вячеслав Володин председатель Госдумы

На данный момент в опросе проголосовало более 500 тысяч человек, большинство из них — 96 процентов — поддержали идею Госдумы.

Педагоги раскритиковали идею не принимать в школы детей мигрантов, не говорящих по-русски

Директор санкт-петербургского Президентского физико-математического лицея №239, заслуженный учитель России Максим Пратусевич убежден, что организовать адекватное тестирование в данном случае вряд ли возможно. По его словам, устраивая вступительные испытания при приеме в первый класс, можно «открыть ящик Пандоры».

«Надо учесть, что среди тех, кто плохо знает русский язык, довольно много людей с гражданством России», — заявил Пратусевич. По его мнению, необходимо разработать механизм для адаптации детей мигрантов, в том числе помочь им подтянуть уровень языка и обучить всем нормам и правилам в школе.

Также идею прокомментировала заслуженный учитель России, доцент департамента образовательных программ Высшей школы экономики Евгения Абелюк. По ее словам, инициатива депутатов негуманна.