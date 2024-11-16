Володин запустил в Telegram опрос о тестировании детей мигрантов

Председатель Госдумы запустил в Telegram опрос о тестировании детей мигрантов

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин среди подписчиков своего Telegram-канал запустил опрос о том, нужно ли детям мигрантов перед поступлением в российскую школу проходить предварительное тестирование.

«Готовим к внесению законопроект, который ограничит прием в школы детей мигрантов, которые не знают русского языка», — сообщил политический деятель.

На данный момент проголосовало более 43 тысячи подписчиков, большинство из которых поддержали тестирование детей мигрантов по русскому языку.

В мае Володин заявил, что те мигранты, которые приехали в Россию на заработки, должны знать русский язык. По его словам, важно работать с дружественными странами и создавать условия для того, чтобы там учили русский язык.