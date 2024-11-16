Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:02, 16 ноября 2024Россия

Володин запустил в Telegram опрос о тестировании детей мигрантов

Председатель Госдумы запустил в Telegram опрос о тестировании детей мигрантов
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: пресс-служба нижней палаты парламента / АГН «Москва»

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин среди подписчиков своего Telegram-канал запустил опрос о том, нужно ли детям мигрантов перед поступлением в российскую школу проходить предварительное тестирование.

«Готовим к внесению законопроект, который ограничит прием в школы детей мигрантов, которые не знают русского языка», — сообщил политический деятель.

На данный момент проголосовало более 43 тысячи подписчиков, большинство из которых поддержали тестирование детей мигрантов по русскому языку.

В мае Володин заявил, что те мигранты, которые приехали в Россию на заработки, должны знать русский язык. По его словам, важно работать с дружественными странами и создавать условия для того, чтобы там учили русский язык.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Германии раскрыли подробности звонка Шольца Путину

      Стало известно о продвижении Российской армии на запорожском направлении

      Спецназ Росгвардии уничтожил западный бронетранспортер в Курской области

      В Германии указали на ярость Зеленского из-за звонка Шольца Путину

      В Абхазии усилили работу стационарных постов ДПС

      Правящая партия Грузии победила на парламентских выборах

      Сборная Косово ушла с поля во время матча Лиги наций в знак протеста

      Московские Деды Морозы оказались самыми высокооплачиваемыми

      Москвичей предупредили об аномально теплой зиме

      Глава МИД Германии потребовала поставить Украине дальнобойное оружие

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше