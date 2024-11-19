В Грузии выступили против членства в ЕС с опорой на ЛГБТ

Мдинарадзе: Грузия не хочет членства в ЕС с опорой на ЛГБТ

Грузия не хочет членства в Европейском союзе (ЕС), которое опирается на проппаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом заявил исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе, передает РИА Новости.

По его словам, общество Грузии против членства в ЕС, где стоит выбор о принятии или непринятии ЛГБТ. «Для меня немыслимо, чтобы кто-то сказал грузинам, что если вы не начнете пропаганду ЛГБТ среди детей, вам не видать Европы», — заявил Мдинарадзе.

Он добавил, что Грузия не пойдет на принятие этого. Причина в том, что у страны своя идентичность, культура и традиции.

Ранее Мдинарадзе сообщил, что «Грузинская мечта» не откажется от закона, запрещающего пропаганду ЛГБТ, даже при затруднении вступления в ЕС. По его словам, в Тбилиси выберут скорее «опоздать» со вступлением в объединение на два или три года, чем отменить закон.