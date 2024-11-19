В Казахстане рассказали о готовности к визиту Путина

Документы к визиту Путина в Астану находятся в высокой степени готовности

Документы к визиту президента России Владимира Путина в Астану находятся в высокой степени готовности. Об этом заявил посол Казахстана в Москве Даурен Абаев, передает РИА Новости.

По его словам, к визиту российского лидера к подписанию готовится большое количество документов, которые находятся в достаточной степени готовности. Планируется, что визит Путина в столицу Казахстана состоится 27 ноября.

«В рамках этого визита состоится подписание множества документов, сейчас уже много документов в достаточной степени готовности», — сказал он.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что предстоящий визит Путина в Астану является знаковым событием. Он добавил, что поездка придаст дополнительный импульс стратегическому партнерству и союзничеству двух стран.