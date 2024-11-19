В Литве возмутились звонком Шольца Путину

Глава МИД Литвы Габриэлюс: звонок Шольца Путину является странной стратегией

Звонок канцлера ФРГ Олафа Шольца считают странной стратегией. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) Литвы Габриэлюс Ландсбергис, пишет Politico.

По информации издания, чиновник высказался об этом в кулуарах встречи европейских глав МИД в Брюсселе. Ландсбергис считает звонок Шольца в момент, когда Европейский союз (ЕС) слаб и медлит с помощью Украине, «действительно странной стратегией».

Издание также приводит слова главы МИД другой постсоветской республики — Эстонии — Маргуса Цахкны. Он призвал европейских коллег действовать сообща. «Мы должны действовать единым фронтом, мы должны координировать свои действия, этот звонок не был согласован между союзниками», — заявил он.

Ранее сообщалось, что отказ Шольца поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus спровоцировал давление на него среди западных коллег. По информации источников, его позиция не изменится.

