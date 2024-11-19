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08:40, 19 ноября 2024Бывший СССР

В Литве возмутились звонком Шольца Путину

Глава МИД Литвы Габриэлюс: звонок Шольца Путину является странной стратегией
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Звонок канцлера ФРГ Олафа Шольца считают странной стратегией. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) Литвы Габриэлюс Ландсбергис, пишет Politico.

По информации издания, чиновник высказался об этом в кулуарах встречи европейских глав МИД в Брюсселе. Ландсбергис считает звонок Шольца в момент, когда Европейский союз (ЕС) слаб и медлит с помощью Украине, «действительно странной стратегией».

Издание также приводит слова главы МИД другой постсоветской республики — Эстонии — Маргуса Цахкны. Он призвал европейских коллег действовать сообща. «Мы должны действовать единым фронтом, мы должны координировать свои действия, этот звонок не был согласован между союзниками», — заявил он.

Ранее сообщалось, что отказ Шольца поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus спровоцировал давление на него среди западных коллег. По информации источников, его позиция не изменится.

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