В Москве стало сложно снять квартиру дешевле 45 тысяч рублей в месяц

ЦИАН: в ноябре средняя ставка на квартиру в столице составила 72,2 тыс. руб.

В ноябре средняя ставка на аренду однокомнатной квартиры в Москве составила 72,2 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные ЦИАН.

При этом в конце осени 2022 года в столице было довольно легко снять квартиру с арендной ставкой до 45 тысяч рублей в месяц. Средняя цена однокомнатной квартиры тогда составляла 44,3 тысячи рублей. В общем объеме предложения доля жилья до 45 тысяч рублей в месяц составляла почти треть — 32,7 процента.

По данным агентства «Инком-Недвижимость», 45 тысяч рублей в месяц в настоящее время фактически соответствуют минимально возможной стоимости аренды жилья. Дешевле, как правило, только квартиры, не предназначенные для жилья: без отделки, под ремонт или под склад.

В общем объеме предложения доля квартир, хозяева которых готовы получать до 45 тысяч рублей, за два последних года уменьшилась почти в 7,5 раза, до 4,4 процента, посчитали в ЦИАН.

По данным замдиректора управления аренды квартир «Инком-Недвижимости» Оксаны Поляковой, за последний год арендные ставки в столице выросли на 20-25 процентов. В октябре цена аренды студии в Москве в среднем варьировалась от 46 до 57 тысяч рублей в месяц, «однушки» — от 52 до 66 тысяч, «двушки» — от 67 до 87 тысяч. Аренда трехкомнатной квартиры обходилась в 76-123 тысячи рублей.