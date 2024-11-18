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15:41, 18 ноября 2024Экономика

Цены на аренду жилья в Москве взлетели

«Инком-Недвижимость»: аренда жилья в Москве подорожала на 25 процентов
Виктория Клабукова
СюжетСнижение ставок по ипотеке:

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Съемное жилье в Москве дорожает стремительными темпами. О динамике цен на арендные квартиры в столице агентству РИА Новости рассказали эксперты.

Арендные ставки в мегаполисе взлетели: по данным замдиректора управления аренды квартир «Инком-Недвижимости» Оксаны Поляковой, за последний год показатель вырос на 20-25 процентов. Такие расценки, как заявляет руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов, не покрывает индексация зарплаты, также возросшие ставки не соответствуют уровню инфляции при любых ее оценках.

Так, в октябре цена аренды студии в Москве в среднем варьировался от 46 до 57 тысяч рублей в месяц, «однушки» — от 52 до 66 тысяч, «двушки» — от 67 до 87 тысяч. Аренда трехкомнатной квартиры обходилась в 76-123 тысячи рублей. Заметнее всего стоимость выросла в Покровском-Стрешневе — здешним арендаторам приходится платить на 53 процента больше, чем прежде (до 87 тысяч рублей в месяц). В Гольянове цена поднялась на 48 процентов (до 67 тысяч рублей), в Сокольниках сумма увеличилась на 46 процентов (до 83 тысяч рублей). Минимальная ставка начинается от 40 тысяч рублей, а максимальная — может равняться 2-3 миллионам рублей. Наименьшие колебания ставок аренды продемонстрировал Беговой район (2 процента, до 112 тысяч рублей в месяц), Басманный (3 процента, до 99 тысяч рублей) и Москворечье-Сабурово (6 процентов, до 61 тысячи рублей).

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Несмотря на рост ставок, арендаторы предпочитают не менять место жительства. Спрос на сегодняшний день в семь раз превышает ассортимент. Квартиранты не надеются найти более выгодную жилплощадь, кроме того, учитывают будущие расходы на услуги риелтора и переезд, пояснила руководитель департамента аренды компании «Миэль» Мария Жукова. Также наниматели отказываются от намерения приобрести собственную квартиру при нынешних условиях по ипотеке — по кредиту ежемесячный платеж сейчас больше, чем за аренду.

Ранее сообщалось о повышении пошлин на регистрацию аренды жилья в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Сумма вырастет вдвое. Также в два раза подорожает регистрация соглашения об изменении и расторжении договора аренды.

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