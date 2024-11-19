В некоторых регионах России задумали запретить майнинг

Правительство предварительно одобрило ограничения на майнинг криптовалют

Российское правительство предварительно одобрило ограничения на майнинг криптовалют в отдельных регионах России, передает ТАСС.

Прорабатывается запрет на добычу криптовалюты в осенне-зимний период до 2031 года. Он может распространиться на Иркутскую область, а также отдельные части Бурятии и Забайкальского края. Еще ограничения предлагается ввести на территориях Дагестана, Северной Осетии — Алании, Ингушетии, Чечни, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик. Кроме того, под запрет могут попасть также территории Херсонской и Запорожской областей, а еще ДНР и ЛНР.

Ранее системный оператор Единой энергетической системы (СО ЕЭС) предложил включить в список регионов, в которых планируется запретить майнинг криптовалют в зимний период, Москву и Московскую область.

Но московский регион не вошел в перечень. «Все, что Минэнерго предлагало, все было поддержано», — сказал замглавы министра энергетики РФ Евгений Грабчак.