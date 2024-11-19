Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:29, 19 ноября 2024Мир

В Пентагоне отказались ответить на вопрос о переданных Украине ракетах ATACMS

В Пентагоне отказались раскрыть число переданных Украине ракет ATACMS
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: United States Army / Handout / Reuters

Пентагон отказался отвечать на вопрос о количестве поставленных Украине ракет ATACMS. Об этом журналисты поинтересовались у пресс-секретаря военного ведомства Сабрины Сингх, передает ТАСС.

Она заявила, что не станет раскрывать число переданных ракет из соображений оперативной безопасности. При этом Сингх отметила, что у Пентагона есть «ограниченное число» ATACMS в связи с тем, что они «чрезвычайно дорогостоящие».

Она также высказалась о способности украинских военнослужащих осуществлять запуск данных ракет без помощи американских специалистов. Пресс-секретарь указала, что «на поле боя всем управляют и руководят украинцы».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон поприветствовал решение американского коллеги Джо Байдена разрешить Украине наносить удары ракетами ATACMS по территории России. По его словам, это был абсолютно правильный шаг.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Президент Абхазии согласился уйти в отставку. Он поставил перед оппозицией всего одно условие

      Раскрыто состояние госпитализированного на саммите G20 президента Парагвая

      Врачи дали совет для эффективного снижения давления без таблеток

      Маск высмеял пугающий прогноз Сороса о новой пандемии

      Лидеры G20 приняли итоговую декларацию

      Россиянам дали совет по борьбе с подбирающими животных соседями

      В России началось серийное производство мобильных убежищ от ядерного взрыва

      В России высказались об отсутствии Байдена на общем фото лидеров G20

      Овечкин сократил отставание от Гретцки до 27 голов

      В Кремле высказались о корректировках ядерной доктрины России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше