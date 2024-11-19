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11:54, 19 ноября 2024Силовые структуры

В Подмосковье совершена попытка поджога на железнодорожных путях

Shot: в Подмосковье юноши подожгли вагон для перевозки персонала на ж/д
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

В Подмосковье 18-летний россиянин и 19-летний белорус подожгли вагон для перевозки персонала на железной дороге. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, ночью 18 ноября юноши пробрались к тупиковой зоне в Раменском, где стояла мотодрезина, обслуживающая пути. Они бросили в нее коктейль Молотова. Внутри никого не было, но салон частично выгорел. Никто не пострадал.

Поджигателей задержали, когда они ехали по Варшавскому шоссе в Москве. Юноши признались, что совершили поджог за деньги. Куратор обещал заплатить им 120 тысяч рублей. Против задержанных возбуждено дело о теракте. Им грозит до 20 лет колонии.

Ранее в Пензе возбудили дело по статье о теракте в отношении школьника и студента.

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