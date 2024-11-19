В Роскомнадзоре назвали число зарегистрированных в перечне каналов страниц

Роскомнадзор зарегистрировал свыше 14 тыс. страниц с 10 тысячами подписчиков

В Роскомнадзоре назвали число страниц с аудиторией более 10 тысяч человек, зарегистрированных в перечне каналов. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что свыше 14 тысяч страниц уже включены в перечень Роскомнадзора. В ведомстве добавили, что всего через портал «Госуслуги» владельцами каналов и страниц в соцсетях было подано 29 тысяч заявлений.

В Роскомнадзоре добавили, что ежедневно получают более 1,5 тысячи заявок. При этом ведомство проверяет, сколько человек подписано на страницу в соцсети, правильные ли данные о себе предоставил, а также информацию о том, совершал совершал ли владелец нарушения в сфере информации.

Ранее Минцифры уточнило правило верификации каналов с аудиторией более 10 тысяч человек. В ведомстве сообщили, что иностранным каналам не нужно регистрироваться в перечне Роскомнадзора.

С 1 ноября владельцы страниц в соцсетях, на которые подписано более 10 тысяч человек, должна заполнить форму через «Госуслуги», которую отправят в Роскомнадзор. Ведомство включит страницу в специальный перечень. В случае если аккаунт не пройдет верификацию, его владелец не сможет размещать в нем рекламу, а другим станицам будет запрещено делать репосты. По данным Минцифры, ограничения вступят в силу с 1 января 2025 года.