Госдума разрешила Росрыболовству проводить постоянные рейды на водоемах

В России собрались вернуть постоянные рейды на водоемах. Законопроект, разрешающий инспекторам Росрыболовства проводить такие процедуры в целях повышения их возможностей по выявлению и пресечению правонарушений, приняла Госдума во втором и третьем чтении, пишет РИА Новости.

Инициатива позволит инспекторам находиться на рыболовных участках и перемещаться по территории объектов рыбохозяйственного значения, чтобы предупредить и пресечь нарушения обязательных требований к рыболовству. Это также должно помочь сохранить водные биоресурсы.

Помимо этого, контролируемые лица, их представители и сотрудники будут должны соблюдать законные предписания сотрудников Росрыболовства. В том числе им придется остановиться, дать беспрепятственный доступ к транспортным средствам или иным производственным объектам и предоставить необходимые документы. Закон должен вступить в силу через 90 дней после официальной публикации.

Ранее с «крабовых королей» взыскали 358,7 миллиарда рублей в качестве возмещения ущерба водным биологическим ресурсам.