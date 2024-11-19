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19:59, 19 ноября 2024Экономика

В России собрались вернуть постоянные рейды на водоемах

Госдума разрешила Росрыболовству проводить постоянные рейды на водоемах
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В России собрались вернуть постоянные рейды на водоемах. Законопроект, разрешающий инспекторам Росрыболовства проводить такие процедуры в целях повышения их возможностей по выявлению и пресечению правонарушений, приняла Госдума во втором и третьем чтении, пишет РИА Новости.

Инициатива позволит инспекторам находиться на рыболовных участках и перемещаться по территории объектов рыбохозяйственного значения, чтобы предупредить и пресечь нарушения обязательных требований к рыболовству. Это также должно помочь сохранить водные биоресурсы.

Помимо этого, контролируемые лица, их представители и сотрудники будут должны соблюдать законные предписания сотрудников Росрыболовства. В том числе им придется остановиться, дать беспрепятственный доступ к транспортным средствам или иным производственным объектам и предоставить необходимые документы. Закон должен вступить в силу через 90 дней после официальной публикации.

Ранее с «крабовых королей» взыскали 358,7 миллиарда рублей в качестве возмещения ущерба водным биологическим ресурсам.

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