В России спрогнозировали курс доллара до конца года

Аналитик Дында: до конца года доллар будет находиться в диапазоне 95-102 рублей

До конца 2024 года курс доллара с высокой вероятностью будет находиться в диапазоне 95-102 рублей. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил аналитик УК «Альфа-Капитал» Руслан Дында.

«Этому способствует сразу ряд причин: объем импорта, денежно-кредитная политика (ДКП) Банка России в отношении экспортной выручки и ключевой ставки, цены на нефть, временные лаги при трансграничных расчетах», — аргументировал он свою позицию. Условием реализации такого прогноза эксперт назвал отсутствие иных внешних и внутренних шоковых факторов.

Используемые импортерами для трансграничных платежей схемы с платежными агентами оставляют российскую валюту внутри страны, добавил Дында. Экспортеры же концентрируют валютную ликвидность на внешнем контуре. «Эти два фактора, а также предпраздничная пора, сопровождающаяся активными покупками импортных товаров, оказывают активное давление на рубль», — обозначил причины скачка доллара выше ста рублей представитель «Альфа-Капитала».

Курс доллара США на внебиржевых торгах на прошлой неделе поднялся выше 100 рублей. Такой отметки американская валюта достигла впервые с октября 2023 года. По данным Financial Times, индекс доллара к корзине мировых валют взлетел 6 ноября, после победы Дональда Трампа на выборах президента Штатов.

На прошлой неделе, 14 ноября, ЦБ России впервые с прошлой осени поднял официальный курс доллара выше 99 рублей, до 99,02 рубля. По состоянию на вторник, 19 ноября, этот показатель увеличился до 99,94 рубля.