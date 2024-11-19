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14:36, 19 ноября 2024Мир

В России указали на саботаж Байденом мирной передачи власти Трампу

Депутат Чепа: Байден может саботировать мирную передачу власти Трампу
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Eric Lee / Pool / Reuters

Действующий президент США Джо Байден может саботировать процесс мирной передачи власти избранному главе государства Дональду Трампу, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он объяснил, что разрешение Украине наносить удары по России американскими ракетами значительно осложняет мирное урегулирование конфликта, о котором говорил Трамп.

«Сегодняшние шаги Байдена противоречат заявлениям о том, что он собирается мирно передать свою власть. То, что он делает [разрешение Украине наносить удары по территории России американскими ракетами], — прямая конфронтация проигравшей Демократической партии с победившими республиканцами и попытка помешать планам, озвученным Трампом. Это саботаж мирной передачи власти», — подчеркнул политик.

По его словам, решение Байдена ставит новую администрацию в крайне сложные условия и может сделать невозможным исполнение обещаний Трампа по урегулированию конфликта.

«Думаю, еще до инаугурации Трамп может предпринять какие-то серьезные шаги по решению этой проблемы. Уже есть заявления американских политиков о том, что в действиях Байдена есть признаки нарушения Конституции США», — сказал Чепа.

Ранее Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Как рассказали источники NYT, решение было принято на фоне того, что Москва якобы задействовала в боевых действиях войска из Северной Кореи.

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