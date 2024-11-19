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08:33, 19 ноября 2024Экономика

В России вырос средний размер банковского вклада

Доцент Балынин: средний размер банковского вклада вырос до 370 тысяч рублей
Кирилл Луцюк

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

С начала 2024 года средний размер банковского вклада россиянина увеличился на 46 тысяч рублей. Об этом заявил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Его процитировала «Газета.Ru».

По его словам, на 1 октября средний размер такого вклада составил 370 тысяч. Если ситуация продолжит развиваться нынешними темпами, то в 2025 году объем вкладов россиян преодолеет отметку в 60 триллионов рублей.

Балынин обратил внимание на то, что если на 1 января 2022 года на вкладах лежало около 35 триллионов рублей, то в настоящее время — уже почти 52 триллиона. За 2023 год сумма средств россиян на вкладах увеличилась на восемь триллионов рублей, а за девять месяцев 2024 года — еще на 15 процентов.

Ранее экономист Михаил Беляев назвал банковские вклады лучшим инструментом для хранения сбережений. Кроме того, он посоветовал россиянам изучить возможность инвестиций в государственные ценные бумаги, а также в программы долгосрочных сбережений.

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