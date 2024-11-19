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22:24, 19 ноября 2024Экономика

В российском городе улицу затопило фекалиями

Улицу в Екатеринбурге затопило фекалиями
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Екатеринбурге вечером 18 ноября улицу в микрорайоне Широкая Речка затопило сточными водами с фекалиями. Жильцы пожаловались на противный запах и тяжелую проходимость. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание URA.RU.

Инцидент произошел в понедельник, 18 ноября, на улице Евгения Савкова, возле домов номер 3, 4 и 8. По словам очевидцев, в результате потопа дворы превратились в огромные лужи, автомобили застряли в глубокой воде, а передвигаться пешком стало практически невозможно. Ситуацию усугубляет зловонный запах, идущий от воды с нечистотами. Екатеринбуржцы пожаловались, что подобные заливы в этом районе происходят уже не в первый раз.

Ранее в этот же день стало известно, что в одном из жилых домов Красноярска водопровод затопило фекалиями. Речь идет о здании на улице Лесной.

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