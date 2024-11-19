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11:38, 19 ноября 2024Силовые структуры

В российском регионе осудили 14 порноактеров за участие в вебкаме

В Екатеринбурге суд приговорил порноактеров к срокам от 2,5 до 9 лет
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Екатеринбурге суд приговорил порноактеров к срокам от 2,5 до 9 лет по статье о незаконном изготовлении порнографии. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным издания, 37-летний мужчина собрал студентов местных вузов для участия в порносъемках. Трансляции были ориентированы на аудиторию из Восточной Азии. За час работы актеры получали 1500 рублей и доход от донатов.

Подсудимым от 18 до 32 лет, шестеро из них получили условные сроки, остальные будут отбывать наказание в колонии общего режима. Организатор съемок долго болел и не дожил до суда.

Ранее сообщалось, что перед судом предстал насиловавший падчерицу знакомого и снимавший это на видео россиянин.

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