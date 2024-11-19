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12:27, 19 ноября 2024Ценности

Возлюбленная Джонни Деппа родом из России показала откровенное фото в бикини

Возлюбленная актера Джонни Деппа Юлия Власова показала фото в черном бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @im__iuliia

Новая возлюбленная американского актера Джонни Деппа, модель и владелица салона красоты Юлия Власова родом из России показала откровенное фото. Соответствующий пост появился в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Избранница артиста предстала на размещенном снимке, сидя в шезлонге в черном бикини. Комплект состоял из топа с треугольными чашками и трусов с завязками на бедрах и был украшен объемными тканевыми розами в тон.

При этом девушка дополнила образ украшениями в минималистическом стиле и зачесала назад влажные волосы.

Ранее в ноябре возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова показала фото в прозрачном наряде.

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