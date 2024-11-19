Врач подсказала упражнения для профилактики деменции

Эксперт Щеткина: профилактике деменции поможет зарядка, а не кроссворды

Некоторые простые упражнения помогут снизить риск развития деменции, рассказала эксперт по этому заболеванию и помощи семьям, общественный деятель Александра Щеткина. Их специалистка подсказала в беседе с aif.ru.

Одним из методов профилактики она назвала упражнение, во время которого человеку нужно вспомнить как можно больше слов, начинающихся с определенной буквы. По словам Щеткиной, сделать это непросто. «Также большое значение для профилактики имеет обычная утренняя зарядка с самыми простыми кардио- и силовыми упражнениями», — заверила она.

При этом Щеткина усомнилась в эффективности кроссвордов для профилактики деменции. Как считает специалистка, когда человек долго разгадывает кроссворды, он просто достает из памяти нужный ответ и не напрягает мозг. В то же время настольные игры (например, шахматы, шашки и «Имаджинариум») действительно заставляют человека думать, добавила эксперт.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова назвала бессонницу в зрелом возрасте возможным симптомом начавшейся деменции. Кроме того, проблемы со сном могут возникать при заболеваниях щитовидной железы, уточнила она.