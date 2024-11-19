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18:26, 19 ноября 2024Забота о себе

Врач подсказала упражнения для профилактики деменции

Эксперт Щеткина: профилактике деменции поможет зарядка, а не кроссворды
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Fizkes / Shutterstock / Fotodom

Некоторые простые упражнения помогут снизить риск развития деменции, рассказала эксперт по этому заболеванию и помощи семьям, общественный деятель Александра Щеткина. Их специалистка подсказала в беседе с aif.ru.

Одним из методов профилактики она назвала упражнение, во время которого человеку нужно вспомнить как можно больше слов, начинающихся с определенной буквы. По словам Щеткиной, сделать это непросто. «Также большое значение для профилактики имеет обычная утренняя зарядка с самыми простыми кардио- и силовыми упражнениями», — заверила она.

При этом Щеткина усомнилась в эффективности кроссвордов для профилактики деменции. Как считает специалистка, когда человек долго разгадывает кроссворды, он просто достает из памяти нужный ответ и не напрягает мозг. В то же время настольные игры (например, шахматы, шашки и «Имаджинариум») действительно заставляют человека думать, добавила эксперт.

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