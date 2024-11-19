Выстреливший в лицо полицейскому из ружья россиянин предстанет перед судом

В Приморье перед судом предстанет мужчина, выстреливший в лицо полицейскому

В Приморье перед судом предстанет житель села Душкино, выстреливший в лицо полицейскому из ружья. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Мужчина обвиняется по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, в целях воспрепятствования законной деятельности указанных лиц по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности») УК РФ.

По версии следствия, в декабре 2023 года мужчина выстрелил около жилого дома в одного из сотрудников полиции, когда тот попытался пресечь его противоправное поведение. В результате правоохранителю было причинено повреждение в виде огнестрельного ранения лица.

Ранее сообщалось, что в Татарстане суд отправил на лечение мужчину, напавшего с ножом на полицейских.