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10:14, 19 ноября 2024Наука и техника

Названо отличие Wi-Fi 7 от Wi-Fi 8

PC World: стандарт Wi-Fi 8 запустят в 2028-м, он повысит стабильность сети
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress.com

Раскрыты первые особенности спецификации беспроводного интернета Wi-Fi 8, которая должна появиться после 2028 года. Об этом сообщает издание PC World.

Предварительный обзор стандарта 802.11bn, который также называют Wi-Fi 8, раскрыли разработчики спецификации Wi-Fi Alliance и производитель процессоров MediaTek. В материале говорится, что новый стандарт будет незначительно отличаться от текущего в плане скорости, но повысит стабильность соединения.

Так, во многом Wi-Fi 8 и Wi-Fi 7 схожи: пропускная способность будет ограничена 23 гигабитами в секунду, стандарт будет полагаться на три частотных диапазона — 2,4, 5 и 6 гигагерц. Главным отличием новой спецификации от текущей специалисты назвали повышение стабильности и оптимизацию.

Технология Co-SR позволит использовать подключенные к сети устройства для передачи данных по Wi-Fi на большие расстояния — например, в пределах одного дома. Стандарт Wi-Fi 8 также будет обеспечивать стабильную скорость подключения — даже при перемещении девайса.

По словам журналистов медиа, на разработку стандартов беспроводной связи уходит около шести лет. Ожидается, что спецификация Wi-Fi 7 будет актуальной до 2028 года — в то же время в продажу должны поступить первые устройства с поддержкой Wi-Fi 8.

В середине октября ученые Лондонского университета установили новый мировой рекорд в беспроводной передаче данных. Им удалось добиться скорости 938 гигабит в секунду.

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