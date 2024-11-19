Запрещенная в Австралии скандальная порномодель нашла новую страну для секс-тура

Скандальная порномодель Бонни Блю, которой запретили возвращаться в Австралию, решила продолжить секс-тур в Фиджи. Об этом пишет Daily Mail.

25-летняя модель британского происхождения, живущая в Австралии, прославилась секс-турами. В их рамках, как отмечала сама Блю, она занималась сексом со множеством студентов колледжей и университетов, а также совершеннолетними выпускниками школ. С их согласия все это снималось на видео и публиковалось на OnlyFans.

Порномодели пришлось найти новую страну для секс-марафона, поскольку ее австралийскую визу аннулировали. Это произошло после того, как Блю заявила, что собирается устроить очередной секс-марафон с участием выпускников австралийских школ вместе с «самой сексуально активной женщина Австралии» Энни Найт.

Недовольные родители выступили против порномодели и создали петицию с требованием запретить ей въезд в страну. В ней утверждалось, что Блю «охотится» на несовершеннолетних и наживается на них. Порномодель опровергла все обвинения, однако власти все равно отозвали ее визу. По мнению миграционных властей, марафон Блю является ее работой, а 12-месячная виза не разрешает ведение бизнеса на территории страны.

Ранее сообщалось, что Бонни Блю решила через суд вернуть себе право на въезд в Австралию. Она назвала себя «законопослушным человеком» и заявила, что будет соблюдать все законы страны.

