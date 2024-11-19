Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:01, 19 ноября 2024Из жизни

Запрещенная в Австралии скандальная порномодель нашла новую страну для секс-тура

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: @bonnie_blue_xox

Скандальная порномодель Бонни Блю, которой запретили возвращаться в Австралию, решила продолжить секс-тур в Фиджи. Об этом пишет Daily Mail.

25-летняя модель британского происхождения, живущая в Австралии, прославилась секс-турами. В их рамках, как отмечала сама Блю, она занималась сексом со множеством студентов колледжей и университетов, а также совершеннолетними выпускниками школ. С их согласия все это снималось на видео и публиковалось на OnlyFans.

Порномодели пришлось найти новую страну для секс-марафона, поскольку ее австралийскую визу аннулировали. Это произошло после того, как Блю заявила, что собирается устроить очередной секс-марафон с участием выпускников австралийских школ вместе с «самой сексуально активной женщина Австралии» Энни Найт.

Материалы по теме:
Горят на работе Почему порноактрисы все чаще кончают с собой
Горят на работеПочему порноактрисы все чаще кончают с собой
10 января 2018
Рыцарь в белых трусах. Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
Рыцарь в белых трусах.Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
16 ноября 2021

Недовольные родители выступили против порномодели и создали петицию с требованием запретить ей въезд в страну. В ней утверждалось, что Блю «охотится» на несовершеннолетних и наживается на них. Порномодель опровергла все обвинения, однако власти все равно отозвали ее визу. По мнению миграционных властей, марафон Блю является ее работой, а 12-месячная виза не разрешает ведение бизнеса на территории страны.

Ранее сообщалось, что Бонни Блю решила через суд вернуть себе право на въезд в Австралию. Она назвала себя «законопослушным человеком» и заявила, что будет соблюдать все законы страны.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Подсчитаны потери ВСУ с начала российской спецоперации. Более 900 тысяч украинских бойцов погибли или получили ранения

      Аномальную погоду в России объяснили

      В России подорожали некоторые продукты питания

      Россия увеличила вложения в гособлигации США

      Названа причина желания Шольца поговорить с Путиным

      Известный российский комик обжаловал отказ исключить его из реестра иноагентов

      Украина атаковала российский регион с воздуха

      Запрещенная в Австралии скандальная порномодель нашла новую страну для секс-тура

      Парень показал записку от матери из тюрьмы и получил совет переехать

      Бывшим топ-менеджерам «Европлана» избрали меру пресечения за манипуляции на рынке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше