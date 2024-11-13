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03:30, 13 ноября 2024Из жизни

Скандальная порномодель решила судиться с властями ради секса со школьниками

Никита Савин
Никита Савин
Бонни Блу

Бонни Блу. Кадр: Dream On with Lottie Moss / YouTube

Скандальная порномодель Бонни Блю решила через суд вернуть себе право на въезд в Австралию. Об этом сообщает News.com.au.

25-летняя модель британского происхождения прославилась благодаря секс-марафонам, во время которых якобы занималась сексом со студентами колледжей, университетов, совершеннолетними выпускниками школ. Все это она снимала на видео и выкладывала на своей странице на OnlyFans, что принесло ей всемирную скандальную известность.

В начале ноября власти Австралии аннулировали визу Блю. Это произошло после того, как модель заявила, что собирается устроить очередной секс-марафон с участием выпускников школ в штате Квинсленд. Официальной причиной отказа стало то, что, по мнению миграционных властей, марафон Блю является ее работой, а 12-месячная виза не разрешает ведение бизнеса на территории страны.

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Порномодель заявила, что не согласна с такой трактовкой ее акции. Блю намеревается подать апелляцию и провести обещанный марафон. Она назвала себя «законопослушным человеком» и утверждает, что будет соблюдать все законы Австралии. При этом женщина сказала, что отзыв визы не имеет никакого отношения к ее скандальной репутации.

Ранее Бонни Блю обвинили во лжи. Некоторые фанаты выяснили, что «простые мужчины из Ноттингема», с которыми она устроила очередные съемки, были профессиональными порноактерами.

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