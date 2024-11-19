Зеленский призвал не ждать чуда от Трампа

Зеленский: Украина должна не терять стойкость, а не ждать чуда от Трампа

Украина не должна ждать чуда от победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Пока весь мир ждет чуда от Трампа, дай бог, мы с вами должны не ждать, мы должны не терять стойкость, мы должны пахать. Надо работать каждый день. Всем народом на устойчивость всей страны», — написал глава государства.

Украинский лидер также подчеркнул, что членство в НАТО является жизненно важным для Киева. Зеленский напомнил, что его «план победы» начинается с пункта о приглашении страны в Североатлантический альянс.

19 ноября президент Украины представил в Верховной Раде новый «план стойкости». Документ включил в себя десять пунктов, в том числе «фронт», «оружие» и «деньги».