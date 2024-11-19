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20:29, 19 ноября 2024Бывший СССР

Зеленский заявил о готовности его команды «наладить процессы» с Трампом

Зеленский: моя команда наладит процессы с командой Трампа
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что его команда «наладит процессы» с командой избранного президента США Дональда Трампа. Его слова передает «Интерфакс-Украина».

«Контакты с президентом Трампом у меня были. Я понимаю только прямые контакты между президентами. Что касается команды — у них есть свои контакты. Что касается налаживания процессов между нашими командами — уверен, что они будут», — сказал Зеленский.

Он также подтвердил предстоящую командировку главы Офиса президента Андрея Ермака в США.

Ранее Зеленский заявил о конструктивном взаимодействии с Трампом. По его словам, при администрации Трампа конфликт закончится быстрее.

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