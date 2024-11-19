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09:02, 19 ноября 2024Ценности

Жена Джастина Бибера без штанов снялась в рекламе косметики

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @rhode / @haileybieber

Американская модель Хейли Бибер без штанов снялась в рекламе собственного бренда косметики Rhode. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя жена популярного певца Джастина Бибера запечатлена на размещенном снимке в укороченной коричневой шубе и клетчатых трусах. Манекенщица позирует, лежа на диване. При этом она сползла на пол, взяв в руки зеркало и блеск для губ.

В то же время на других фото знаменитость предстала в коричневых колготках и длинной шубе. Можно заметить, что она решила не надевать под меховое изделие бюстгальтер.

В октябре сообщалось, что Хейли Бибер прогулялась в коротких шортах спустя два месяца после родов.

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