Жена Джастина Бибера прогулялась в коротких шортах спустя два месяца после родов

Модель Хейли Бибер прогулялась в коротких шортах спустя два месяца после родов

Американская модель Хейли Бибер прогулялась в коротких шортах спустя два месяца после родов. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Дочь актера Стивена Болдуина, жена певца Джастина Бибера попала в объективы уличных фотографов после занятий пилатесом. Она надела серые облегающие шорты и топ, а также расстегнутый зеленый бомбер, и продемонстрировала подтянутую и стройную фигуру.

В качестве обуви звезда выбрала черные мокасины, под которые надела высокие белые носки. Ее образ дополнила черная массивная сумка. Волосы Бибер собрала в высокий пучок и надела солнцезащитные очки.

Ранее в октябре были раскрыты причины отсутствия Хейли Бибер на показе Victoria's Secret. По словам анонимного источника, у знаменитости много дел, она занята новорожденным сыном.