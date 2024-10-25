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10:42, 25 октября 2024Ценности

Жена Джастина Бибера прогулялась в коротких шортах спустя два месяца после родов

Модель Хейли Бибер прогулялась в коротких шортах спустя два месяца после родов

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская модель Хейли Бибер прогулялась в коротких шортах спустя два месяца после родов. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Дочь актера Стивена Болдуина, жена певца Джастина Бибера попала в объективы уличных фотографов после занятий пилатесом. Она надела серые облегающие шорты и топ, а также расстегнутый зеленый бомбер, и продемонстрировала подтянутую и стройную фигуру.

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В качестве обуви звезда выбрала черные мокасины, под которые надела высокие белые носки. Ее образ дополнила черная массивная сумка. Волосы Бибер собрала в высокий пучок и надела солнцезащитные очки.

Ранее в октябре были раскрыты причины отсутствия Хейли Бибер на показе Victoria's Secret. По словам анонимного источника, у знаменитости много дел, она занята новорожденным сыном.

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      Екатерина Ештокина
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