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00:02, 20 ноября 2024Бывший СССР

Жители Одессы перекрыли движение из-за отсутствия электричества в домах

«Страна.ua»: жители Одессы перекрыли движение из-за отсутствия света в домах
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Игорь Маслов / РИА Новости

Жители Одессы перекрыли движение на одной из улиц из-за отсутствия электричества в домах. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Уточняется, что свет в зданиях отключен почти третий день. Некоторым жителям его давали только на три часа.

Ранее в сети распространялась информация о том, что ракетный удар по жилому сектору в Одессе нанесла Россия. О том, что на самом деле жители пострадали в результате работы украинской ПВО, сообщали крупные российские СМИ.

Позже стало известно, что информация о ракетном ударе России по жилому сектору в Одессе оказалась недостоверной.

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