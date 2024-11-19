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13:24, 19 ноября 2024Интернет и СМИ

Информация о ракетном ударе России по жилому сектору в Одессе оказалась недостоверной

Информация об ударе ВС России по жилому сектору в Одессе оказалась недостоверной
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) признали, что население Одессы пострадало при работе сил украинских систем противовоздушной обороны (ПВО).

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В своем Telegram-канале воздушные силы Украины сообщают, что в сторону Одессы была направлена баллистическая ракета «Искандер-М», которая «была сбита противовоздушной обороной», в результате чего обломки упали на жилые дома. На опубликованных с места падения ракеты фотографиях видны обломки американского снаряда MIM-104.

Ранее в сети распространялась информация о том, что ракетный удар по жилому сектору в Одессе нанесла Россия. О том, что на самом деле жители пострадали в результате работы украинской ПВО, сообщали крупные российские СМИ.

Telegram-канал «Военкоры Русской весны» (RusVesna) опубликовал фотографии с места происшествия. На снимках запечатлены обломки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot американского производства. Об этом также сообщали авторитетные российские СМИ.

Официальные власти России подчеркивают, что никогда не выбирают в качестве целей на украинской территории гражданские объекты. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отмечал, что удары Россия наносит удары по тем объектам критической инфраструктуры, которые имеют отношение к военному потенциалу Украины.

Информация о том, что Россия якобы нанесла ракетный удар по жилому сектору в Одессе, получила широкое распространение в украинских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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