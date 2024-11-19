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06:33, 19 ноября 2024Бывший СССР

Появились кадры последствий падения ракеты Patriot в Одессе

Опубликованы кадры последствий падения ракеты Patriot в Одессе
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Reuters TV / Reuters

Падение ракеты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot стало причиной гибели десяти жителей Одессы. Telegram-канал «Военкоры Русской весны» (RusVesna) опубликовал кадры последствий, на которых запечатлены обломки ракеты американского производства.

«Украинские пропагандистские СМИ поспешили опубликовать кадры, обвиняя Россию в кровавой атаке, но они не разобрались, что на фото части американской ракеты ЗРК Patriot», — говорится в публикации, к которой прикреплены фотографии с обломками снаряда MIM-104.

Позднее пресс-служба командования Военно-воздушных сил (ВВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) признала, что причиной трагедии стала работа украинских систем противовоздушной обороны (ПВО).

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