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00:31, 19 ноября 2024Из жизни

Знаменитая астронавтка выразила уверенность в существовании инопланетян

Астронавтка из Австралии Беннелл-Пегг: инопланетяне точно где-то есть
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Martin Meissner / AP

Первая астронавтка Австралии Кэтрин Беннелл-Пегг заявила, что инопланетяне существуют. Об этом пишет Daily Star.

Выступая на конференции в Сиднее, 39-летняя женщина выразила уверенность, что жизнь на других планетах обязательно должна быть. «Инопланетяне точно где-то есть. Не думаю, что они скрываются среди нас, хотя иногда так может показаться», — сказала знаменитая астронавтка.

Беннелл-Пегг пояснила, что звезд во вселенной примерно столько же, сколько песчинок на всех пляжах Земли, а поиск экзопланет начался лишь недавно. «Многие из них находится в так называемой зоне обитаемости. Я думаю, шансы, что там может быть жизнь, очень высоки», — поделилась своим мнением австралийка.

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Она отметила, что неизвестно, сможем ли мы установить контакт с внеземными формами жизни, если они существуют. По мнению Беннелл-Пегг, намного привлекательнее возможность найти живых существ в пределах нашей Солнечной системы, например, на Марсе или спутниках Юпитера, где есть вода.

Кэтрин Беннелл-Пегг прошла необходимую подготовку и стала первой астронавткой Австралии в 2024 году, однако в космос пока не летала. До сих пор австралийцы совершали полеты в космос лишь под флагами других государств.

Ранее в Конгрессе США рассказали о тайной программе по изучению пришельцев. Независимый журналист Майкл Шелленбергер представил доклад о якобы существующей программе «Безупречное созвездие», участники которой заняты отслеживанием перемещений инопланетных кораблей по всей планете.

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