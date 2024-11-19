Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
07:01, 19 ноября 2024Ценности

Звезда «Отряда самоубийц» опубликовала фото топлес

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Даниэла Мелшиор

Даниэла Мелшиор. Фото: Maja Smiejkowska / Reuters

Португальская актриса кино и телевидения Даниэла Мелшиор снялась топлес. Данная публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя звезда фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет» позировала на размещенном черно-белом кадре, лежа в воде бассейна. При этом одной рукой она оперлась о дно, а другой прикрыла обнаженную грудь. Кроме того, артистка надела крошечные V-образные трусы.

Материалы по теме:
Голые звезды, яркие россиянки и возвращение Беллы Хадид. Чем еще запомнилась заключительная Неделя моды?
Голые звезды, яркие россиянки и возвращение Беллы Хадид.Чем еще запомнилась заключительная Неделя моды?
3 октября 2024
Ирина Шейк как Мадонна, 15 тонн джинсы на полу и гости без штанов: чем запомнится миру Неделя моды в Милане?
Ирина Шейк как Мадонна, 15 тонн джинсы на полу и гости без штанов:чем запомнится миру Неделя моды в Милане?
25 сентября 2024

Поклонники оценили фото в комментариях. «Шикарная, красивая и сексуальная», «Восхитительная», «Богиня», «Прекрасная работа», — сделали комплименты Мелшиор пользователи сети.

В сентябре 58-летняя американская актриса Холли Берри снялась топлес.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Подсчитаны потери ВСУ с начала российской спецоперации. Более 900 тысяч украинских бойцов погибли или получили ранения

      Бывшим топ-менеджерам «Европлана» избрали меру пресечения за манипуляции на рынке

      Российский комик обжаловал отказ исключить его из реестра иноагентов

      ВСУ предрекли попадание в «огневой мешок»

      Россиянка побывала в Канаде и описала местных женщин словами «совсем грустно смотреть»

      В Кремле словами «танцевать танго в одиночку не можем» высказались об отношениях РФ с США

      Назван размер справедливой пенсии неработающих россиян

      Российский чиновник предстанет перед судом после выстрела из его ружья в подростка

      Фитнес-тренер назвала эффективные и простые упражнения от отеков

      Евросоюз заплатил максимальную сумму за российский газ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше