Звезда «Отряда самоубийц» опубликовала фото топлес

Португальская актриса кино и телевидения Даниэла Мелшиор снялась топлес. Данная публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя звезда фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет» позировала на размещенном черно-белом кадре, лежа в воде бассейна. При этом одной рукой она оперлась о дно, а другой прикрыла обнаженную грудь. Кроме того, артистка надела крошечные V-образные трусы.

Поклонники оценили фото в комментариях. «Шикарная, красивая и сексуальная», «Восхитительная», «Богиня», «Прекрасная работа», — сделали комплименты Мелшиор пользователи сети.

В сентябре 58-летняя американская актриса Холли Берри снялась топлес.