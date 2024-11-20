Боец СВО наказал позвонивших ему на передовую коллекторов

Участник СВО засудил позвонивших ему в зону боевых действий коллекторов

Боец специальной военной операции (СВО) из Воронежской области наказал звонивших ему на передовую коллекторов. Об этом сообщает издание «Горком36» со ссылкой на региональное управление Федеральной службы судебных приставов.

Пока мужчина был на фронте, банк продал его долг коллекторам. Военнослужащего никто не предупредил об уступке права. При этом кредитные каникулы ему как участнику боевых действий на Украине предоставлены не были.

Когда на телефон солдата стали поступать звонки и СМС, он обратился к судебным приставам, вскоре дело дошло до суда. В результате рассмотрения дела организацию оштрафовали на 60 тысяч рублей.

Ранее в Москве коллекторы захотели выселить многодетную жену другого бойца СВО. В жилье ворвались восемь человек с оружием.