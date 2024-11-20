Известный блогер купил квартиру в Москве за 103 миллиона рублей

Блогер Бустер купил квартиру в Москве за 103 млн рублей

Известный блогер Бустер (настоящее имя — Вячеслав Леонтьев) купил квартиру в Москве за 103 миллиона рублей. Он провел рум-тур по жилью в новом видео на своем YouTube-канале.

По словам Бустера, новая квартира стала его первым жильем в столице. Внутри есть смежная с гостиной кухня, вторая гостиная со столовой и еще четыре комнаты: спальня с большой гардеробной и отдельной ванной, комната возлюбленной блогера Дилары Зинатуллиной с выходом на балкон, а также отдельная комната Бустера.

Блогер отметил, что ремонт полностью завершен, однако жилье не до конца обставлено мебелью. Кроме того, в комнате Дилары предстоит перестройка балкона — пара планирует снести одну из стен.

Ранее звезда сериала «Реальные пацаны» Владимир Селиванов подарил своей семилетней дочери квартиру. Он поделился кадрами нового жилья.