Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:22, 20 ноября 2024Мир

В России объяснили реакцию Макрона на разрешение Украине применять ракеты ATACMS

Сенатор Климов: призывы Макрона к РФ связаны с политическим кризисом во Франции
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pilar Olivares / Reuters

Призывы французского президента Эммануэля Макрона к коллективной деэскалации на фоне ситуации с разрешением Украине применять для ударов по России дальнобойные ракеты ATACMS связаны с политическим кризисом во Франции, заявил зампред Комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. Реакцию Макрона на соответствующее разрешение Киеву и обновление ядерной доктрины России сенатор объяснил «Ленте.ру».

Ранее Макрон на фоне сообщений о разрешении ВСУ бить западным оружием вглубь России и после обновления доктрины РФ призвал Москву принять участие в «коллективной деэскалации» ситуации на Украине. «Я призываю президента [России Владимира] Путина к здравому смыслу и к его обязанностям (…) соблюдать Устав ООН и принять участие в коллективной деэскалации», — отметил лидер Франции.

«Россия Устав ООН как раз соблюдает, а Франция, которая находится очень далеко от зоны конфликта, поставляет оружие одной из противоборствующих сторон, тем самым поощряя агрессию. У Макрона есть привычка с утра говорить одно, вечером — другое, а ночью — третье. Все это он делает на фоне раздрая в их стране, у них глубокий внутриполитический кризис», — отметил Климов.

19 ноября Минобороны РФ подтвердило первый удар с использованием ATACMS по Брянской области. В Совфеде заявили, что Москва готовит соответствующий угрозам ответ и «мало не покажется никому». Киев официально получил разрешение Вашингтона на удары американскими дальнобойными ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по территории России 19 ноября.

В тот же день Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину. Так, Россия оставила за собой право применить ядерное оружие, если против нее и Белоруссии будет применено обычное оружие, создающее критическую угрозу суверенитету и территориальной целостности.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле рассказали о графике Путина после удара ATACMS по Брянской области. Чем занят президент?

      Агент Овечкина одной фразой оценил состояние хоккеиста после травмы

      Названы причины возможного кризиса в еврозоне

      На Украине поддержали закон о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий

      Россиянка организовала притон с проститутками под видом спа-салона и попала под суд

      Глава МИД Австрии назвал условие завершения конфликта на Украине

      Израиль нанес удар по внесенному в наследие ЮНЕСКО городу

      Армянского вора в законе Армена Казаряна оправдали в суде

      Россиянина осудили на 20 лет за растление малолетней дочери сожительницы

      В России назвали возможные сроки взятия под контроль Часова Яра

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше