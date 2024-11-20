Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:07, 20 ноября 2024Наука и техника

Диабет в молодости оказался опасен для мозга

PLOS ONE: диабет в молодости оказался опасен для мозга
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Ученые из Колледжа сестринского дела имени Рори Мейерса при Нью-Йоркском университете установили связь между возрастом постановки диагноза диабета II типа и риском развития деменции. Исследование, подчеркивающее особую уязвимость людей с ожирением, опубликовано в журнале PLOS ONE.

Диабет II типа признан значительным фактором риска деменции. Исследователи предполагают, что высокий уровень сахара в крови, резистентность к инсулину и воспалительные процессы, характерные для диабета, могут усиливать развитие когнитивных нарушений. Особое внимание уделено растущему числу молодых людей с этим заболеванием: среди мирового населения каждый пятый человек с диабетом II типа моложе 40 лет.

Для анализа ученые использовали данные исследования, проводимого Мичиганским университетом с 2002 по 2016 годы. В выборку вошли 1213 американцев старше 50 лет с подтвержденным диабетом II типа и отсутствием деменции на момент начала наблюдений. В течение 14 лет проводилось отслеживание состояния участников с использованием телефонных интервью.

Выяснилось, что ранняя диагностика диабета существенно увеличивает вероятность развития деменции. У людей, у которых диабет был выявлен до 50 лет, риск деменции был в 1,9 раза выше, чем у тех, чей диагноз был поставлен после 70 лет. У пациентов с диабетом, диагностированным в возрасте 50-59 лет, риск увеличивался в 1,72 раза, а у тех, кто получил диагноз в 60–69 лет, — в 1,7 раза. При этом каждый год, на который пациент был моложе на момент постановки диагноза, увеличивал риск деменции на 1,9 процента.

Дополнительно установлено, что ожирение играет ключевую роль в усилении связи между ранним диабетом II типа и деменцией. Пациенты с ожирением и диагнозом до 50 лет оказались самой уязвимой группой, подверженной риску когнитивных нарушений.

Авторы исследования подчеркивают важность возраста при диагностике диабета и необходимость целенаправленных мер по снижению веса, включая диету, физические упражнения и медикаментозное лечение. Такое вмешательство может помочь предотвратить развитие деменции у молодых людей с диабетом, особенно в группе с ожирением.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ нанесли массированный удар ракетами Storm Shadow по России на фоне разрешения Запада

      В США узнали о планах Израиля аннексировать Западный берег Иордана

      Глава Футбольной национальной лиги высказался о переносе матчей из приграничных регионов

      Диабет в молодости оказался опасен для мозга

      Майли Сайрус обнажила грудь для журнала

      Исполняющий обязанности президента Абхазии принял отставку премьера

      Выросла цена тройской унции золота

      Топ-менеджер российской компании стал жертвой заказного преступления из-за ревности

      Стюардесса из России раскрыла способ восстановиться после рейса

      В России создали IT-помощника для нейрохирургов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше